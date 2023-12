Thé dansant 314 Rue de l’Église Hauts de Bienne, 7 janvier 2024, Hauts de Bienne.

Hauts de Bienne Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07 14:30:00

fin : 2024-01-07 18:00:00

.

De 14h30 à 18h

Animation musicale, Orchestre Corinne MB et GIGI.

Galette des rois et pâtisseries. Cidre et autres boissons.

Tarif 10 €

Organisation : Morez Bouger.

EUR.

314 Rue de l’Église Salle polyvalente de La Mouille

Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-26 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA MOREZ