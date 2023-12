Jeudi d’hiver au Bord de l’Eau 313 Allée des Roses de Picardie Margny-lès-Compiègne Catégories d’Évènement: Margny-lès-Compiègne

Oise Jeudi d’hiver au Bord de l’Eau 313 Allée des Roses de Picardie Margny-lès-Compiègne, 21 décembre 2023, Margny-lès-Compiègne. Margny-lès-Compiègne Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21 18:30:00

fin : 2023-12-21 21:00:00 . La saison des jeudis est déjà terminée depuis quelques semaines, mais cette année, le Bord de l’Eau vous propose un nouveau concept : le jeudi d’hiver ! Pour terminer l’année en beauté, nous souhaitons vous proposer un événement festif et chaleureux, malgré la température bien basse du mois de décembre. Au programme, vous retrouverez l’Ephémère, chorale portée par la Cie du Peut Être que vous avez peut-être eu la chance de découvrir lors du Grand Rendez-Vous. Les Street Fanfarons seront également de la partie ! Cette fanfare née au Bord de l’Eau au printemps est ravie de pouvoir enfin rencontrer un public. Venez vous réchauffer autour de nos braseros, nous vous proposerons également du vin chaud, et des petites choses à grignoter. N’hésitez pas à venir bien habillé, les plaids et grosses chaussettes sont autorisés (et même vivement conseillés !) – Bar et petite restauration

– Evènement ouvert aux adhérent.e.s de l’association du Bord de l’Eau

– Journée : 1€ sur place / Année : 10€ sur place ou via Helloasso https://urlz.fr/ldrO 10 .

313 Allée des Roses de Picardie

Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-14 par SIM Hauts-de-France – Compiègne – Pierrefonds Tourisme

