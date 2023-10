Marché de Noël au Domaine du Collet Vert 3120B route de la bonde Pertuis, 10 décembre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Marché de Noël au Domaine du Collet Vert. Plusieurs producteurs et artisans seront présents..

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 19:00:00. .

3120B route de la bonde Domaine du Collet vert

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Christmas market at Domaine du Collet Vert. Several producers and craftsmen will be present.

Mercado de Navidad en el Domaine du Collet Vert. Estarán presentes varios productores y artesanos.

Weihnachtsmarkt auf der Domaine du Collet Vert. Mehrere Produzenten und Kunsthandwerker werden anwesend sein.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme de Pertuis