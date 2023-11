PETITES CITÉS D’ANJOU EN LUMIÈRE 312 Avenue René Gasnier Angers, 24 novembre 2023, Angers.

Angers,Maine-et-Loire

Pour la première année les Petites Cités de Caractère® de Maine-et-Loire s’illuminent à la tombée de la nuit, à l’occasion de «Petites Cités d’Anjou en Lumière»..

2023-11-24 fin : 2023-12-23 . .

312 Avenue René Gasnier

Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire



For the first time, Maine-et-Loire?s Petites Cités de Caractère® (Small Towns of Character) are illuminated at dusk, for the « Petites Cités d?Anjou en Lumière » (Small Towns of Anjou in Light) event.

Por primera vez, las Petites Cités de Caractère® de Maine-et-Loire se iluminarán al anochecer durante el festival « Petites Cités d’Anjou en Lumière ».

Zum ersten Mal werden die Petites Cités de Caractère® des Departements Maine-et-Loire bei Einbruch der Dunkelheit beleuchtet, wenn die Veranstaltung « Petites Cités d’Anjou en Lumière » (Kleine Städte des Anjou im Licht) stattfindet.

Mise à jour le 2023-11-10 par eSPRIT Pays de la Loire