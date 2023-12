Diner des alambics 311 La Gayire Lapoutroie Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Début : 2024-01-23 19:00:00

Début : 2024-01-23 19:00:00

fin : 2024-01-23 21:00:00 Prolongez les fêtes lors d'une soirée gourmande et conviviale autour de la distillation du marc d'Alsace de gewurztraminer. Places limitées..

Prolongez les fêtes lors d’une soirée gourmande et conviviale autour de la distillation du marc d’Alsace de gewurztraminer. Places limitées.

Prolongez les fêtes avec notre première soirée autour de la distillation du Marc d’Alsace de Gewurztraminer ! Nous vous proposons un dîner unique, placé sous le signe du Marc d’Alsace de Gewurztraminer, au cœur de la Distillerie Miclo, avec un menu spécialement concocté pour l’occasion : – Cocktail de bienvenue

– Repas à table dans notre chai : Baeckoeffe cuit dans l’alambic

– Munster flambé au Marc de Gewurztraminer

– Brie au Kirsch

– Dégustation de spiritueux A 18h possibilité de visiter la distillerie, avant le diner. Nombre de places limité, uniquement sur réservation. EUR.

311 La Gayire

Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est

