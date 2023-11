Marché de Noël 2023 du Verdon 3103 Route de Riez 04500 Allemagne en Provence Allemagne-en-Provence, 3 décembre 2023, Allemagne-en-Provence.

Allemagne-en-Provence,Alpes-de-Haute-Provence

Le 03 décembre prochain venez célébrer Noël à la maison de pays du verdon; dégustation, animations, vin chaud, tombola etc.

2023-12-03 09:00:00 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

3103 Route de Riez 04500 Allemagne en Provence Maison de produits de pays du Verdon

Allemagne-en-Provence 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



On December 03, come celebrate Christmas at the Maison de Pays du Verdon; tasting, entertainment, mulled wine, tombola, etc

Venga a celebrar la Navidad en la Maison de Pays du Verdon el 3 de diciembre, con degustaciones, animaciones, vino caliente, tómbola, etc

Am 3. Dezember findet im Maison de pays du verdon eine Weihnachtsfeier statt: Verkostung, Animationen, Glühwein, Tombola etc

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque