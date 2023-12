Menu de la St Sylvestre au Saint Julien 310 route des lacs Saint-Julien-en-Born, 31 décembre 2023, Saint-Julien-en-Born.

Saint-Julien-en-Born Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:00:00

fin : 2023-12-31 04:00:00

Menu Saint-Sylvestre à 85 €

Amuse-bouche

***

Noix de Saint-Jacques, purée de céleri, brunoise de pire et serrano

***

Feuilleté de ris de veau sauce madère et ses girolles

***

Demi homard gratiné au beurre d’aromates et sa bisque émulsionnée. Risotto épinard et ses légumes

***

Trou lorrain à la mirabelle accompagnée d’un sorbet mirabelle

***

Assiette de fromages fermiers

***

Soufflé glacé aux framboises et cœur méringue pistache servi avec sa coupe de Champagne

Informations et inscriptions au 05 58 70 28 45..

310 route des lacs Le Saint Julien

Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-18 par Côte Landes Nature Tourisme