Braderie d’automne à Vinovalie 310 route de Caunézil Parnac, 18 novembre 2023, Parnac.

Parnac,Lot

Nous organisons une braderie d’automne ! Venez nombreux, brocanteurs et chineurs !.

2023-11-18 08:30:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

310 route de Caunézil Vinovalie

Parnac 46140 Lot Occitanie



We’re holding an autumn flea market! Come one, come all, flea marketers and bargain hunters!

Estamos organizando un mercadillo de otoño Venid todos, vendedores de segunda mano y buscadores de gangas

Wir organisieren einen Herbstflohmarkt! Kommen Sie zahlreich, Trödler und Schnäppchenjäger!

Mise à jour le 2023-10-21 par OT CVL Vignoble