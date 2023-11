Concert de la musique municipale de Fréland 310 G Le Centre Labaroche, 26 novembre 2023, Labaroche.

Labaroche,Haut-Rhin

Au répertoire de ce concert des musiques classiques mais aussi contemporaines pour passer un agréable moment musical..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:30:00. EUR.

310 G Le Centre

Labaroche 68910 Haut-Rhin Grand Est



The repertoire for this concert includes both classical and contemporary music, making for an enjoyable musical experience.

El repertorio de este concierto incluye tanto música clásica como contemporánea, lo que constituye una agradable experiencia musical.

Im Repertoire dieses Konzerts stehen klassische, aber auch zeitgenössische Musik, um einen angenehmen musikalischen Moment zu verbringen.

