Le Plongeoir, by Cultura 310 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch, 1 novembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Cultura vous propose de découvrir ses cours de pratiques artistiques qui libèrent vos talents en toute décontraction.

Inscriptions obligatoires. Tarifs en image..

2023-11-01 fin : 2023-11-30 . .

310 Avenue de l’Europe Cultura

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Cultura invites you to discover its practical art courses, where you can unleash your talents in complete relaxation.

Registration required. Prices in pictures.

Cultura le invita a descubrir sus cursos prácticos de arte, donde podrá dar rienda suelta a su talento con total relajación.

Inscripción obligatoria. Precios en imagen.

Cultura bietet Ihnen die Möglichkeit, seine Kurse für künstlerische Praktiken zu entdecken, in denen Sie Ihre Talente ganz entspannt freisetzen können.

Anmeldungen sind erforderlich. Preise im Bild.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT La Teste-de-Buch