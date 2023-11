Cours et ateliers de yoga 31 Rue Zamenhof Saint-Junien, 7 novembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Nos cours de yoga pour débutants sont axés sur l’esprit, le corps et l’âme. Cet hiver, offrez à votre corps une plus grande facilité de mouvement, une restauration, une relaxation et un bien-être général. Début des cours le 7 novembre. Inscription obligatoire par mail..

2023-11-07 fin : 2023-11-07 20:00:00. .

31 Rue Zamenhof Ecole de Danse

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Our yoga classes for beginners focus on mind, body and soul. This winter, offer your body greater ease of movement, restoration, relaxation and overall well-being. Classes start November 7. Registration required by e-mail.

Nuestras clases de yoga para principiantes se centran en la mente, el cuerpo y el alma. Este invierno, dele a su cuerpo una mayor facilidad de movimiento, restauración, relajación y bienestar general. Las clases comienzan el 7 de noviembre. Es necesario inscribirse por correo electrónico.

Unsere Yogakurse für Anfänger konzentrieren sich auf Geist, Körper und Seele. Gönnen Sie Ihrem Körper in diesem Winter eine leichtere Bewegung, Wiederherstellung, Entspannung und allgemeines Wohlbefinden. Beginn der Kurse am 7. November. Anmeldung per E-Mail erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-30 par OT Porte Océane du Limousin