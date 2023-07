Cours de Claquettes Américaines 31 rue Zamenhof Saint-Junien, 8 septembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Venez apprendre les claquettes américaines avec Prise de Step ! Le Tap Dance est un style de danse qui prend son origine dans la danse traditionnelle irlandaise, il vous dégourdira les jambes à coup sûr. La saison débute le 8 septembre, profitez en pour découvrir cette danse ou la perfectionner..

2023-09-08 fin : 2024-12-31 . .

31 rue Zamenhof ecole de danse Sophie Fougère Darcy

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and learn American tap dance with Prise de Step! Tap dance is a dance style that has its origins in traditional Irish dance, and is sure to stretch your legs. The season kicks off on September 8, so take the opportunity to discover or perfect this dance.

¡Ven a aprender claqué americano con Prise de Step! El claqué es un estilo de baile que tiene sus raíces en la danza tradicional irlandesa, y está garantizado para estirar las piernas. La temporada comienza el 8 de septiembre, así que aproveche para descubrir este baile o perfeccionar su técnica.

Kommen Sie und lernen Sie den amerikanischen Stepptanz mit Prise de Step! Tap Dance ist ein Tanzstil, der seinen Ursprung im traditionellen irischen Tanz hat, und wird Ihnen garantiert die Beine vertreten. Die Saison beginnt am 8. September, nutzen Sie die Gelegenheit, diesen Tanz zu entdecken oder zu perfektionieren.

Mise à jour le 2023-07-04 par OT Porte Océane du Limousin