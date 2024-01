La fabuleuse histoire de BasarKus 31 rue Voltaire Méru, samedi 17 février 2024.

Méru Oise

Dans le cadre d’Itinérance en Pays de l’Oise avec le Théâtre du Beauvaisis – scène nationale

La Fabuleuse histoire de BasarKus est un duo virtuose et malicieux entre cirque et danse.

BasarKus a deux têtes, plein de bras et de multiples jambes. Il en a toujours été ainsi. Il est heureux en jouant de la guitare à quatre mains, en sautant et en jonglant partout. Mais c’est en découvrant qu’il a deux cœurs qu’il se pose la question avec effroi : « Suis-je Un ou Deux ? Si je suis Deux, je suis qui moi ? »

S’ils sont deux, ils semblent unis pour la vie ! La quête d’identité et la notion d’hybridité sont au centre de cette histoire. Une plongée virtuose et malicieuse dans l’univers créé par les deux artistes au plateau : Markus au jonglage et Basil en acrobatie.

À découvrir en famille !

31 rue Voltaire

Méru 60110 Oise Hauts-de-France billetterie@ville-meru.fr



