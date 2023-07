Perfection de l’imperfection – Yasuhisa Kohyama 31 rue Sylvabelle Marseille 6e Arrondissement, 6 juillet 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Première exposition en France de Yasuhisa Kohyama, rendez-vous chez Nendo Galerie..

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Yasuhisa Kohyama’s first exhibition in France, at Nendo Galerie.

Primera exposición de Yasuhisa Kohyama en Francia, en la Nendo Galerie.

Erste Ausstellung in Frankreich von Yasuhisa Kohyama, Termin bei Nendo Galerie.

