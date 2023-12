Rencontre – dédicace avec Luca Melcarne 31 rue Madier de Montjau Valence, 4 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Quand Luca Melcarne est venu nous présenter ses photos du Vercors, on a tout de suite craqué et on lui a proposé une dédicace. Venez découvrir son livre de photographies d’une poésie à la fois sauvage et délicate ! Une chouette idée de cadeau pour Noël !.

2023-12-22 15:00:00 fin : 2023-12-22 19:00:00. .

31 rue Madier de Montjau Librairie l’Etincelle

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



When Luca Melcarne came to present his photos of the Vercors, we immediately fell in love and offered him a book signing. Come and discover his book of wildly poetic and delicate photographs! A great gift idea for Christmas!

Cuando Luca Melcarne vino a enseñarnos sus fotos del Vercors, nos quedamos prendados y le ofrecimos firmar su libro. Venga a descubrir su libro de fotografías salvajemente poéticas y delicadas Una buena idea como regalo de Navidad

Als Luca Melcarne zu uns kam, um seine Fotos aus dem Vercors vorzustellen, waren wir sofort Feuer und Flamme und boten ihm eine Signierstunde an. Kommen Sie und entdecken Sie sein Fotobuch mit seiner wilden und zugleich zarten Poesie! Eine tolle Geschenkidee für Weihnachten!

Mise à jour le 2023-12-01 par Valence Romans Tourisme