Rencontre – dédicace avec Michel Chabran 31 rue Madier de Montjau Valence, 4 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Victimes de leur succès, Michel Chabran et Annie Gerest nous offrent une deuxième tournée de dédicaces ! Leur livre est une parfaite idée de cadeau pour les amoureux de la gastronomie et de notre terroir, ou pour découvrir un parcours d’ascension sociale..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 13:00:00. .

31 rue Madier de Montjau Librairie l’Etincelle

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Victims of their own success, Michel Chabran and Annie Gerest are offering us a second round of book signings! Their book is a perfect gift idea for lovers of gastronomy and our terroir, or to discover a path to upward mobility.

Víctimas de su propio éxito, Michel Chabran y Annie Gerest nos ofrecen una segunda ronda de firmas de libros Su libro es el regalo perfecto para los amantes de la gastronomía y de los productos de la tierra, o para los que quieran saber más sobre su ascendente carrera.

Als Opfer ihres Erfolgs bieten Michel Chabran und Annie Gerest uns eine zweite Signiertour an! Ihr Buch ist eine perfekte Geschenkidee für Liebhaber der Gastronomie und unserer Region oder um einen Weg des sozialen Aufstiegs zu entdecken.

