Rencontre avec Tom Crewe 31, rue Madier de Montjau Valence, 30 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Nous sommes très heureux de recevoir le jeune auteur anglais Tom Crewe pour son premier roman, « La vie nouvelle », qui a créé la sensation outre-manche et outre-atlantique – obtenant le prix Orwell 2023 de la fiction politique..

2023-11-30 19:00:00 fin : 2023-11-30 20:30:00. .

31, rue Madier de Montjau Librairie l’Etincelle

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We’re delighted to welcome young English author Tom Crewe for his debut novel, « The New Life », which created a sensation across the Channel and across the Atlantic – winning the 2023 Orwell Prize for Political Fiction.

Nos complace dar la bienvenida al joven autor inglés Tom Crewe por su primera novela, « La nueva vida », que causó sensación tanto en el Reino Unido como al otro lado del Atlántico, al ganar el Premio Orwell 2023 de Ficción Política.

Wir freuen uns sehr, den jungen englischen Autor Tom Crewe für seinen Debütroman « Das neue Leben » begrüßen zu dürfen, der sowohl im Vereinigten Königreich als auch in Übersee für Aufsehen sorgte – er erhielt den Orwell-Preis 2023 für politische Fiktion.

Mise à jour le 2023-11-13 par Valence Romans Tourisme