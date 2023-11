Dédicace de Mr Tan et Diane Le Feyer 31, rue Madier de Montjau Valence, 29 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Ça va être mortel ! Mr Tan et Diane Le Feyer, les auteurs de « Mortelle Adèle », ont choisi La P’tite Etincelle pour une séance exceptionnelle de dédicaces.



Attention : réservation obligatoire sur le site de Mortelle Adèle..

2023-11-29 15:00:00 fin : 2023-11-29 17:00:00. .

31, rue Madier de Montjau Librairie l’Etincelle

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



It’s going to be deadly! Mr Tan and Diane Le Feyer, authors of « Mortelle Adèle », have chosen La P’tite Etincelle for an exceptional signing session.



Please note: reservations must be made on the Mortelle Adèle website.

¡Va a ser mortal! El Sr. Tan y Diane Le Feyer, autores de « Mortelle Adèle », han elegido La P’tite Etincelle para una sesión de firmas excepcional.



Atención: las reservas deben realizarse en la página web de Mortelle Adèle.

Das wird tödlich sein! Mr Tan und Diane Le Feyer, die Autoren von « Mortelle Adèle », haben La P’tite Etincelle für eine außergewöhnliche Signierstunde ausgewählt.



Achtung: Reservierung auf der Website von « Mortelle Adèle » erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-13 par Valence Romans Tourisme