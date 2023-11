La table des dédicaces 31, rue Madier de Montjau Valence, 25 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

La table des dédicaces, c’est l’occasion de découvrir trois BD passionnantes, à l’angle social très marqué, et d’échanger avec leurs auteurs..

2023-11-25 15:30:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

31, rue Madier de Montjau Librairie l’Etincelle

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The signing sessions are an opportunity to discover three fascinating comics with a strong social angle, and to chat with their authors.

Las sesiones de firmas son una oportunidad para descubrir tres cómics fascinantes con una fuerte vertiente social, y charlar con sus autores.

Der Signiertisch bietet die Gelegenheit, drei spannende Comics mit einem ausgeprägten sozialen Aspekt zu entdecken und mit ihren Autoren zu diskutieren.

Mise à jour le 2023-11-13 par Valence Romans Tourisme