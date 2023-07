Retours d’expérience : quelle gestion de l’eau pour les bâtiments végétalisés ? 31 Rue Louis Joxe, 44007 Nantes, France Pays de la Loire Nantes, 21 septembre 2023, Nantes.

En tant que locataire d’un immeuble végétalisé sur l’île de Nantes – Neoverde – Ecopôle et le cabinet d’architectes Berranger Vincent témoigneront de leur expérience. Neoverde dispose d’une façade et de deux terrasses végétalisées, relié à un système d’irrigation alimenté par les eaux pluviales. La végétalisation des bâtiments participe aux mesures d’adaptation des villes au changement climatique. Toutefois la végétalisation n’est pas seulement un dispositif d’aménagement : il s’agit de vivant avant tout. Et qui dit vivant dit besoin en eau. Or la gestion de l’eau des espaces végétalisés de bâtiments (que la végétalisation soit verticale ou horizontale) est peu documenté. Cette gestion de l’eau recouvre trois enjeux fondamentaux que nous souhaitons questionner à travers ces retours d’expérience : l’ingénierie, l’entretien et la relation avec les habitants. Pour plus d’infos, contactez Sandra Mazel par mail à sandra.mazel@ecopole.org ou par téléphone au 02 72 00 91 60.

