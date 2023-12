Concert des Jazz’Titudes à Chambry : « Quai de la Seine » 31 Rue Jean Jaurès Chambry Catégories d’Évènement: Aisne

Chambry Concert des Jazz’Titudes à Chambry : « Quai de la Seine » 31 Rue Jean Jaurès Chambry, 16 mars 2024, Chambry. Chambry Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16 . La tournée de ce nouveau quintet aui accompagne la sortie de « Réchauffement chromatique », un album lumineux et inspiré qui mêle jazz manouche, jazz moderne et musiques latines, un jazz qui s’écoute autant qu’il se danse ! RV au Foyer Gérard-Philippe à 20h30 ! 18 .

31 Rue Jean Jaurès

Chambry 02000 Aisne Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-20 par SIM Hauts-de-France – OT du Pays de Laon Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Chambry Autres Code postal 02000 Lieu 31 Rue Jean Jaurès Adresse 31 Rue Jean Jaurès Ville Chambry Departement Aisne Lieu Ville 31 Rue Jean Jaurès Chambry Latitude 49.5906368 Longitude 3.65443977 latitude longitude 49.5906368;3.65443977

31 Rue Jean Jaurès Chambry Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambry/