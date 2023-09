15e édition du Jour de la Nuit 31 Rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz, 14 octobre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Pour la 15° édition du Jour de la Nuit, et afin de valoriser l’extinction de l’éclairage public, la Ville de Saint-Jean-de-Luz propose une conférence suivie d’une observation du ciel animées par la société d’astronomie populaire de la côte basque.

La soirée se déroulera en deux parties :

20h-21h : conférence de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne,

21h-22h : soirée d’observation du ciel avec lunettes et télescopes sur le plateau du jardin botanique littoral. (En cas de météo défavorable : animations autour de maquettes pédagogiques et simulation du ciel).

Adultes et enfants bienvenus à partir de 7 ans accompagnés d’un adulte..

For the 15th edition of Jour de la Nuit, and to promote the extinction of public lighting, the town of Saint-Jean-de-Luz is offering a lecture followed by a sky-watching session hosted by the Société d?Astronomie Populaire de la Côte Basque.

The evening will be divided into two parts:

8pm-9pm: conference by the Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l?Environnement Nocturne,

9-10pm: an evening of sky observation with telescopes on the plateau of the coastal botanical garden. (In case of inclement weather: educational model activities and sky simulation).

Adults and children aged 7 and over welcome, accompanied by an adult.

Con motivo de la 15ª edición del Jour de la Nuit, y para promover la extinción del alumbrado público, la ciudad de San Juan de Luz ofrece una conferencia seguida de una sesión de observación del cielo organizada por la Société d’astronomie populaire de la côte basque (Sociedad de astronomía popular de la costa vasca).

La velada se dividirá en dos partes:

20.00-21.00: conferencia de la Asociación Nacional para la Protección del Cielo y el Medio Ambiente Nocturno,

de 21:00 a 22:00: velada de observación del cielo con telescopios en la meseta del jardín botánico litoral. (En caso de mal tiempo, habrá actividades en torno a maquetas didácticas y simulaciones del cielo).

Adultos y niños a partir de 7 años acompañados de un adulto.

Anlässlich der 15. Ausgabe des Tags der Nacht und um das Ausschalten der öffentlichen Beleuchtung aufzuwerten, bietet die Stadt Saint-Jean-de-Luz eine Konferenz mit anschließender Himmelsbeobachtung an, die von der Gesellschaft für Volksastronomie an der baskischen Küste geleitet wird.

Der Abend besteht aus zwei Teilen:

20:00-21:00 Uhr: Vortrag der Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne (Nationale Vereinigung zum Schutz des Himmels und der nächtlichen Umwelt),

21h-22h: Abendveranstaltung zur Himmelsbeobachtung mit Brillen und Teleskopen auf dem Plateau des botanischen Küstengartens. (Bei schlechtem Wetter: Animationen rund um pädagogische Modelle und Himmelssimulationen).

Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen willkommen.

