Atelier « Emballages pour les cadeaux de Noël : furoshiki & étiquettes sublimées par des végétaux » 31 rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz, 13 décembre 2023 09:30, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Un atelier participatif de développement durable pour confectionner ses emballages de cadeaux de Noël : furoshiki & étiquettes sublimées par des végétaux. Animé par l’association TAKA.

Parfois, le contenant fait tout aussi plaisir que le contenu !

Pour offrir des cadeaux de Noël personnalisés, le public pourra teindre naturellement un furoshiki (emballage cadeau en tissu). Il pourra également réaliser des étiquettes papier sublimées par la technique du cyanotype (impression avec des fleurs et végétaux séchés).

Public : adultes, enfants à partir de 8 ans..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 11:00:00. EUR.

31 rue Gaëtan Bernoville Jardin botanique littoral

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A participatory sustainable development workshop to make your own Christmas gift wrapping: furoshiki & labels sublimated with plants. Led by the TAKA association.

Sometimes, the container is just as pleasing as the content!

For personalized Christmas gifts, the public can dye furoshiki (fabric gift wrapping) naturally. They can also create paper labels using the cyanotype technique (printing with dried flowers and plants).

Public: adults, children aged 8 and over.

Un taller participativo de desarrollo sostenible para hacer tus propios envoltorios de regalos navideños: furoshiki y etiquetas realzadas con plantas. A cargo de la asociación TAKA.

A veces, ¡el envase es tan agradable como el contenido!

Para hacer regalos de Navidad personalizados, el público puede teñir un furoshiki (envoltorio de regalo de tela) de forma natural. También pueden hacer etiquetas de papel utilizando la técnica del cianotipo (impresión con flores y plantas secas).

Público: adultos, niños a partir de 8 años.

Ein partizipativer Workshop über nachhaltige Entwicklung zur Herstellung von Verpackungen für Weihnachtsgeschenke: Furoshiki & Etiketten, die durch Pflanzen sublimiert werden. Unter der Leitung des Vereins TAKA.

Manchmal macht das Behältnis genauso viel Freude wie der Inhalt!

Um persönliche Weihnachtsgeschenke zu verschenken, kann das Publikum ein Furoshiki (Geschenkverpackung aus Stoff) natürlich färben. Sie können auch Papieretiketten herstellen, die mit Hilfe der Cyanotypie-Technik (Druck mit getrockneten Blumen und Pflanzen) sublimiert werden.

Zielgruppe: Erwachsene, Kinder ab 8 Jahren.

