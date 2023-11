Atelier de fabrication de peinture végétale 31 rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz, 25 novembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Réutilisation des déchets de cuisine pour fabriquer sa peinture végétale. Découverte des pigments extraits des plantes et fleurs pour réaliser ses encres et peintures. Reconnaissance des végétaux utilisés, découverte du processus d’extraction, création et expérimentation. Enfants accompagnés de leurs parents. Animé par l’association Taka.

Inscription obligatoire en ligne..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 16:30:00. EUR.

31 rue Gaëtan Bernoville Jardin botanique littoral

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Reuse kitchen waste to make your own vegetable paint. Discover the pigments extracted from plants and flowers to make your own inks and paints. Recognize the plants used, discover the extraction process, create and experiment. Children accompanied by their parents. Organized by the Taka association.

Online registration required.

Reutiliza los residuos de la cocina para hacer tu propia pintura vegetal. Descubrir los pigmentos extraídos de plantas y flores para fabricar tus propias tintas y pinturas. Reconocer las plantas utilizadas, descubrir el proceso de extracción, crear y experimentar. Niños acompañados de sus padres. Organizado por la asociación Taka.

Inscripción en línea obligatoria.

Wiederverwendung von Küchenabfällen, um eigene Pflanzenfarben herzustellen. Entdeckung von Pigmenten, die aus Pflanzen und Blumen gewonnen werden, um Tinten und Farben herzustellen. Erkennen der verwendeten Pflanzen, Entdecken des Extraktionsprozesses, Kreieren und Experimentieren. Kinder in Begleitung ihrer Eltern. Animiert von der Vereinigung Taka.

Anmeldung online erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-02 par Office de Tourisme Pays Basque