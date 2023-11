Atelier de fabrication d’un macérat huileux 31 rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz, 22 novembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Fabrication d’un macérât huileux de laurier noble issu de déchets de taille après une balade de 30 min dans le jardin, reconnaissance du laurier noble, identification des confusions possibles. Sensibilisation aux éco-gestes : être un consommateur responsable, choisir des formules avec peu de produits, des produits locaux, éviter le gaspillage…

Adultes et enfants à partir de 6 ans.

Animé par Julie Mendribil, naturopathe. Inscription obligatoire en ligne..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . EUR.

31 rue Gaëtan Bernoville Jardin botanique littoral

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Production of an oily macerate of noble laurel from pruning waste after a 30-minute walk in the garden, recognition of noble laurel and identification of possible confusion. Raising awareness of eco-gestures: being a responsible consumer, choosing formulas with few products, local products, avoiding waste?

Adults and children aged 6 and over.

Led by Julie Mendribil, naturopath. Online registration required.

Hacer un macerado oleoso de laurel noble a partir de restos de poda tras un paseo de 30 minutos por el jardín, reconocer el laurel noble e identificar posibles confusiones. Sensibilizar sobre las acciones ecológicas: ser un consumidor responsable, elegir fórmulas con pocos productos, productos locales, evitar los residuos, etc

Adultos y niños a partir de 6 años.

Impartido por Julie Mendribil, naturópata. Inscripción en línea obligatoria.

Herstellung eines öligen Lorbeer-Mazerats aus Schnittabfällen nach einem 30-minütigen Spaziergang im Garten, Erkennung des Lorbeers, Identifizierung möglicher Verwechslungen. Sensibilisierung für Öko-Gesten: ein verantwortungsbewusster Verbraucher sein, Formeln mit wenigen Produkten und lokale Produkte wählen, Verschwendung vermeiden?

Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren.

Geleitet von Julie Mendribil, Naturheilpraktikerin. Online-Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-02 par Office de Tourisme Pays Basque