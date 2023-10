Visite guidée des Barthes de la Nivelle 31 rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz, 4 novembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Afin de découvrir la Barthes, la Ville de Saint-Jean-de-Luz, avec le soutien du Département des Pyrénées-Atlantiques, organise une sortie nature commentée. Pendant 2 heures, les participants pourront appréhender toute la diversité paysagère du site grâce aux connaissances d’Elorri Etchegaray (paysagiste conceptrice). Le technicien environnement de la Ville sera également présent pour répondre aux questions des participants.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué au moment de l’inscription.

Public : à partir de 8 ans.

Inscription en ligne.

Prévoir bottes et ciré..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 12:00:00. EUR.

31 rue Gaëtan Bernoville Jardin botanique littoral

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



To discover the Barthes, the town of Saint-Jean-de-Luz, with the support of the Pyrénées-Atlantiques department, is organizing a guided nature outing. For 2 hours, participants will be able to learn about the site?s landscape diversity from landscape designer Elorri Etchegaray. The town?s environmental technician will also be on hand to answer participants? questions.

The meeting place will be communicated on registration.

Public: ages 8 and up.

Online registration.

Please bring boots and a raincoat.

Para descubrir los Barthes, la ciudad de San Juan de Luz, con el apoyo del departamento de Pirineos Atlánticos, organiza un paseo guiado por la naturaleza. Durante 2 horas, los participantes podrán conocer la diversidad paisajística del lugar de la mano de Elorri Etchegaray (paisajista). El técnico municipal de medio ambiente también estará a disposición de los participantes para responder a sus preguntas.

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Público: a partir de 8 años.

Inscripción en línea.

Llevar botas y chubasquero.

Um die Barthes zu entdecken, organisiert die Stadt Saint-Jean-de-Luz mit der Unterstützung des Departements Pyrénées-Atlantiques einen kommentierten Naturausflug. Zwei Stunden lang können die Teilnehmer dank der Kenntnisse von Elorri Etchegaray (Landschaftsarchitektin) die gesamte landschaftliche Vielfalt des Gebiets kennenlernen. Der Umwelttechniker der Stadt wird ebenfalls anwesend sein, um die Fragen der Teilnehmer zu beantworten.

Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

Publikum: ab 8 Jahren.

Anmeldung online.

Stiefel und Ölzeug mitbringen.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme Pays Basque