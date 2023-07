Visite guidée du Jardin botanique 31 rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz, 25 juillet 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Durant l’été, l’équipe propose des visites guidées du jardin les mardis : 11 et 25 juillet ainsi que les 8 et 22 août de 10h à 11h. Elles sont sur inscription et payantes (6 € en tarif normal pour les adultes ; 4 € pour les 12-15 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi, les personnes au RSA). Sur inscription..

2023-07-25 fin : 2023-07-25 11:00:00. EUR.

31 rue Gaëtan Bernoville Jardin botanique Littoral

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



During the summer, the team offers guided tours of the garden on Tuesdays: July 11 and 25, and August 8 and 22, from 10am to 11am. Registration is required and admission is charged (6? for adults; 4? for 12-15 year-olds, students, jobseekers and people on RSA). Registration required.

Durante el verano, el equipo ofrece visitas guiadas al jardín los martes 11 y 25 de julio y 8 y 22 de agosto, de 10.00 a 11.00 horas. Estas visitas son de pago (6? precio normal para adultos; 4? para jóvenes de 12 a 15 años, estudiantes, solicitantes de empleo y personas con RSA). Es necesario inscribirse.

Während des Sommers bietet das Team dienstags: 11. und 25. Juli sowie 8. und 22. August von 10:00 bis 11:00 Uhr Führungen durch den Garten an. Sie sind nach Anmeldung möglich und kostenpflichtig (6 ? Normalpreis für Erwachsene; 4 ? für 12- bis 15-Jährige, Studenten, Arbeitssuchende, Personen mit RSA). Auf Anmeldung.

Mise à jour le 2023-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque