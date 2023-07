Connect game au Jardin botanique Littoral 31 rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz, 19 juillet 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Durant ce connect game, les enfants doivent retrouver des essences de végétaux. Les liens entre ces essences déterminent le chemin à parcourir d’un atelier découverte (étape du connect game) à un autre. Il sera animé par Julia de Bogaliegraphies. Il est dédié aux enfants entre 8 et 12 ans. Les places sont limitées. Gratuit. Sur inscription..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 12:00:00. EUR.

31 rue Gaëtan Bernoville Jardin botanique Littoral

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



During this connect game, children have to find plant species. The links between these essences determine the path to follow from one discovery workshop (connect game stage) to the next. It will be hosted by Julia from Bogaliegraphies. For children aged 8 to 12. Places are limited. Free admission. Registration required.

Durante este juego de conexión, los niños tienen que encontrar especies vegetales. Los vínculos entre estas especies determinan el camino a seguir de un taller de descubrimiento (etapa del juego de conectar) a otro. Julia, de Bogaliegraphies, será la anfitriona. Está dirigido a niños de 8 a 12 años. Plazas limitadas. Entrada gratuita. Inscripción previa.

Während dieses connect game müssen die Kinder Pflanzenessenzen finden. Die Verbindungen zwischen diesen Essenzen bestimmen den Weg von einer Entdeckungswerkstatt (Etappe des connect game) zu einer anderen. Das Spiel wird von Julia von Bogaliegraphies moderiert. Er ist Kindern zwischen 8 und 12 Jahren gewidmet. Die Plätze sind begrenzt. Die Teilnahme ist kostenlos. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque