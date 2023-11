Conte : Dans ma chambre 31 rue du docteur Deutsch Soultz-sous-Forêts, 16 décembre 2023, Soultz-sous-Forêts.

Soultz-sous-Forêts,Bas-Rhin

Une chambre comme un refuge où résonne les boites à musique, où roulent les billes et les toupies où bascule un cheval de bois… Alors que par la fenêtre, brille la nuit et tombent les flocons de l’hiver. Sur inscription..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . 0 EUR.

31 rue du docteur Deutsch

Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est



A room like a refuge where music boxes resonate, marbles and spinning tops roll and a wooden horse rocks… While through the window, night shines and winter flakes fall. Registration required.

Una habitación como un refugio donde resuenan cajas de música, ruedan canicas y peonzas y se mece un caballito de madera… Mientras, a través de la ventana, brilla la noche y caen los copos de invierno. Inscripción obligatoria.

Ein Zimmer wie ein Zufluchtsort, in dem Spieluhren erklingen, Murmeln und Kreisel rollen und ein Holzpferd schaukelt… Während durch das Fenster die Nacht leuchtet und die Flocken des Winters fallen. Nach Anmeldung.

