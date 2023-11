Conte : Les enfants c’est Noël / Kinder s’isch Wihnàchte ! 31 rue du docteur Deutsch Soultz-sous-Forêts, 2 décembre 2023, Soultz-sous-Forêts.

Soultz-sous-Forêts,Bas-Rhin

Entre rêve et réalité, ce spectacle trilingue présente les coutumes et les personnages de Noël connus en Alsace. À partir de 3 ans. Sur inscription..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . 0 EUR.

31 rue du docteur Deutsch

Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est



Between dream and reality, this trilingual show presents the customs and characters of Christmas in Alsace. Ages 3 and up. Registration required.

Entre sueño y realidad, este espectáculo trilingüe presenta las costumbres y los personajes de la Navidad en Alsacia. A partir de 3 años. Inscripción obligatoria.

Zwischen Traum und Wirklichkeit präsentiert diese dreisprachige Aufführung die im Elsass bekannten Weihnachtsbräuche und -figuren. Ab 3 Jahren. Mit Anmeldung.

