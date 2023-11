Lecture théâtralisée : La mainmise de l’entraineur 31 rue du Docteur Deutsch Soultz-sous-Forêts, 18 novembre 2023, Soultz-sous-Forêts.

Soultz-sous-Forêts,Bas-Rhin

La Cie La Liseuse propose la lecture de certains extraits du roman « La petite communiste qui ne souriait jamais » invitant le public à découvrir le destin de ces sportifs et sportives dont le corps devient une machine de guerre politique et médiatique. Sur inscription..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 11:15:00. 0 EUR.

31 rue du Docteur Deutsch

Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est



Cie La Liseuse offers a reading of excerpts from the novel « La petite communiste qui ne souriait jamais » (The Little Communist Who Never Smiled), inviting the public to discover the fate of these sportsmen and women whose bodies become political and media war machines. Registration required.

La Cie La Liseuse leerá extractos de la novela « La petite communiste qui ne souriait jamais » (La pequeña comunista que nunca sonreía), invitando al público a descubrir el destino de estos deportistas cuyos cuerpos se convierten en máquinas de guerra políticas y mediáticas. Inscripción obligatoria.

Die Cie La Liseuse liest Auszüge aus dem Roman « La petite communiste qui ne souriait jamais » und lädt das Publikum ein, das Schicksal dieser Sportlerinnen und Sportler zu entdecken, deren Körper zu einer politischen und medialen Kriegsmaschine wird. Nach Anmeldung.

