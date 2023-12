Cocktail dinatoire de la Saint-Sylvestre au Portail Gascon 31 rue du Couvent Feugarolles, 31 décembre 2023, Feugarolles.

Feugarolles Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:30:00

fin : 2023-12-31 05:00:00

Le Portail Gascon vous propose un cocktail dinatoire pour célébrer le nouvel an en musique avec DJ Antho !.

Le Portail Gascon vous propose un cocktail dinatoire pour célébrer le nouvel an en musique avec DJ Antho !

Le Portail Gascon vous propose un cocktail dinatoire pour célébrer le nouvel an en musique avec DJ Antho !

EUR.

31 rue du Couvent Le Portail Gascon

Feugarolles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par OT de l’Albret