Championnat du monde de tripettes 31 Rue du Couvent Feugarolles, 29 septembre 2023, Feugarolles.

Feugarolles,Lot-et-Garonne

Le Portail Gascon organise le premier championnat du monde de tripettes de 9h à 11h. Le vainqueur remporte son poids en vin de Buzet. Des huîtres et saucisses seront aussi proposées et l’ambiance sera assurée par la Jimbalaya et l’Esquipadje de la Lutz.

Tripettes 10€

Réservations: 05 53 84 16 61.

2023-09-29

31 Rue du Couvent

Feugarolles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Portail Gascon organizes the first tripette world championship from 9 to 11 am. The winner takes home a weight in Buzet wine. Oysters and sausages will also be on offer, and the atmosphere will be provided by Jimbalaya and Esquipadje de la Lutz.

Tripettes 10?

Reservations: 05 53 84 16 61

El Portail Gascon organiza de 9h a 11h el primer campeonato mundial de tripette. El ganador se llevará un peso en vino Buzet. También se ofrecerán ostras y salchichas, y el ambiente correrá a cargo de Jimbalaya y Esquipadje de la Lutz.

Tripettes 10?

Reservas: 05 53 84 16 61

Das Gascogne-Portal veranstaltet von 9 bis 11 Uhr die erste Weltmeisterschaft im Tripette. Der Sieger gewinnt sein Gewicht in Buzet-Wein. Es werden auch Austern und Würste angeboten und die Stimmung wird von der Jimbalaya und der Esquipadje de la Lutz angeheizt.

Tripettes 10 ?

Reservierungen: 05 53 84 16 61

Mise à jour le 2023-09-27 par OT de l’Albret