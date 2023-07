Les Marchés festifs du Portail Gascon 31 rue du couvent Feugarolles, 3 juillet 2023, Feugarolles.

Feugarolles,Lot-et-Garonne

Tous les lundis de juillet et août, marchés festifs et gourmands dans le parc du Portail Gascon :

– Stand canard avec Jérôme Vaqué

– Stand Jambon à la broche et cochon de lait avec Le Traiteur Gaulois

– Stand fromage de chèvre avec la Chevrerie la Clairiere

– Stand boeuf, frites belges & dessert Le Portail Gascon

Et 2 stands de vin :

– Domaine CALBO

– Les Vignerons de Buzet

Et bien sûr notre bar extérieur avec un groupe de musique présent chaque lundi..

2023-07-03 fin : 2023-08-28 . .

31 rue du couvent Le Portail Gascon

Feugarolles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Every Monday in July and August, festive and gourmet markets in the Portail Gascon park:

– Duck stand with Jérôme Vaqué

– Spit-roasted ham and suckling pig stand with Le Traiteur Gaulois

– Goat’s cheese stand with Chevrerie la Clairiere

– Beef, Belgian fries & dessert stand with Le Portail Gascon

And 2 wine stands :

– Domaine CALBO

– Les Vignerons de Buzet

And of course our outdoor bar with live band every Monday.

Todos los lunes de julio y agosto, mercados festivos y gastronómicos en el parque Portail Gascon:

– Puesto de pato con Jérôme Vaqué

– Puesto de jamón asado y cochinillo con Le Traiteur Gaulois

– Puesto de queso de cabra con Chevrerie la Clairiere

– Puesto de ternera, patatas fritas belgas y postre con Le Portail Gascon

Y 2 stands de vinos :

– Domaine CALBO

– Les Vignerons de Buzet

Y, por supuesto, nuestro bar al aire libre con una banda en directo todos los lunes.

Jeden Montag im Juli und August finden im Park des Portail Gascon festliche Märkte für Feinschmecker statt:

– Stand Ente mit Jérôme Vaqué

– Stand Schinken am Spieß und Spanferkel mit Le Traiteur Gaulois

– Stand Ziegenkäse mit der Chevrerie la Clairiere

– Stand mit Rindfleisch, belgischen Pommes frites & Dessert Le Portail Gascon

Und 2 Weinstände:

– Domaine CALBO

– Les Vignerons de Buzet

Und natürlich unsere Außenbar mit einer Musikgruppe, die jeden Montag anwesend ist.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT de l’Albret