Club de lecture «BOOKINOSAURE » 31 Rue du Couvent Eymet, 17 janvier 2024, Eymet.

Eymet Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 16:00:00

fin : 2024-01-17 17:00:00

Dans notre bibliothèque préférée, le premier club lecture pour les ADOS et ENFANTS ouvrira. Aucun thème, venez comme vous êtes et partagez votre dernier coup de cœur mangas, BD, romans!

Aucun jugement, juste de la bienveillance et du partage!.

31 Rue du Couvent Bibliotèque d’Eymet

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



