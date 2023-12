Club de lecture «BOOKDRAGONS » 31 Rue du Couvent Eymet, 16 janvier 2024, Eymet.

Eymet Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16 18:00:00

fin : 2024-01-16 19:00:00

Dans notre belle bibliothèque se déroule le premier club de lecture de l’année. Le thème ? Le voyage, que ce soit un trek, une quête, dans le temps ou spatial, une lecture qui vous a fait voyager dans une autre contrée… une lecture qui vous a plu et que vous aimeriez partager.

Bienveillance, bonne humeur et boissons chaudes seront de mises!

Rejoignez nous!.

31 Rue du Couvent Bibliotèque d’Eymet

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par OT du pays de Fénelon