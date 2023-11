Exposition « Passion tigres » 31 Rue du Couvent Eymet, 17 novembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Venez découvrir l’exposition « Passion tigres » par Giorgio Favennec, âgé de 11 ans.

Aidez-le à récolter des fonds pour la protection des tigres.

Vernissage le 17 Novembre à 17h.

2023-11-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

31 Rue du Couvent Bibliothèque

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the « Passion tigres » exhibition by 11-year-old Giorgio Favennec.

Help him raise funds for tiger conservation.

Opening November 17 at 5pm

Ven a ver la exposición « Passion tigres » de Giorgio Favennec, de 11 años.

Ayúdale a recaudar fondos para proteger a los tigres.

Inauguración el 17 de noviembre a las 17.00 horas

Sehen Sie sich die Ausstellung « Passion tigres » des 11-jährigen Giorgio Favennec an.

Helfen Sie ihm, Geld für den Schutz der Tiger zu sammeln.

Vernissage am 17. November um 17 Uhr

Mise à jour le 2023-11-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides