Atelier d’éveil sensoriel « Snoezelen » 31 rue du couvent Eymet, 27 octobre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

La Cie Fabulouse propose un atelier éphémère pour les enfants de 0 à 5ans. Développé dans les années 1970 par deux jeunes Hollandais, le terme Snoezelen est la contraction de Snuffelen (renifler, sentir) et de Doezelen (somnoler), que l’on pourrait traduire autour de la notion d’exploration sensorielle et de détente et plaisir.

Un moment de partage hors du temps magique et inoubliable !

Sur réservation..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 17:00:00. EUR.

31 rue du couvent Bibliothèque

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Cie Fabulouse offers an ephemeral workshop for children aged 0 to 5. Developed in the 1970s by two young Dutchmen, the term Snoezelen is a contraction of Snuffelen (to sniff, to smell) and Doezelen (to doze), which could be translated as sensory exploration, relaxation and pleasure.

A magical and unforgettable moment of sharing!

Reservations required.

La empresa Fabulouse propone un taller efímero para niños de 0 a 5 años. Desarrollado en los años 70 por dos jóvenes holandeses, el término Snoezelen es una contracción de Snuffelen (olfatear, aspirar) y Doezelen (dormitar), que podría traducirse como exploración sensorial, relajación y placer.

¡Un momento mágico e inolvidable para compartir!

Reserva obligatoria.

Die Cie Fabulouse bietet einen vergänglichen Workshop für Kinder von 0 bis 5 Jahren an. Der Begriff Snoezelen wurde in den 1970er Jahren von zwei jungen Holländern entwickelt und setzt sich aus den Begriffen Snuffelen (schnüffeln, riechen) und Doezelen (dösen) zusammen, was man mit dem Begriff der Sinneserforschung und der Entspannung und des Vergnügens übersetzen könnte.

Ein magischer und unvergesslicher Moment der Gemeinsamkeit außerhalb der Zeit!

Auf Voranmeldung.

Mise à jour le 2023-10-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides