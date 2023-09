Atelier jeux de société 31 rue du couvent Eymet, 24 octobre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Accordons-nous vous invite à un atelier jeux de société. Venez profiter d’une après-midi en famille. Jeux pour tous à partir de 2 ans. Les enfants sont sous la responsabilités des parents..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 18:00:00. EUR.

31 rue du couvent Bibliothèque

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Accordons-nous invites you to a board game workshop. Come and enjoy an afternoon with your family. Games for everyone from 2 years old. Children are under the responsibility of their parents.

Accordons-nous te invita a un taller de juegos de mesa. Ven a disfrutar de una tarde en familia. Juegos para todos a partir de 2 años. Los niños están bajo la responsabilidad de sus padres.

Accordons-nous lädt Sie zu einem Workshop mit Gesellschaftsspielen ein. Genießen Sie einen Nachmittag mit der ganzen Familie. Spiele für alle ab 2 Jahren. Die Kinder sind unter der Verantwortung der Eltern.

Mise à jour le 2023-09-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides