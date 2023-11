SORTIES DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES 31 Rue du Château Grabels, 28 octobre 2023, Grabels.

Grabels,Hérault

Partez à la découverte des plantes sauvages ! En fonction de la saison, nous explorerons la garrigue, la forêt, les bords de cours d’eau, et vous pourrez découvrir l’incroyable richesse des plantes comestibles et médicinales..

2023-10-28 14:00:00 fin : 2023-10-28 16:00:00. EUR.

31 Rue du Château

Grabels 34790 Hérault Occitanie



Discover the wild plants! Depending on the season, we will explore the scrubland, the forest, the riverbanks, and you will discover the incredible wealth of edible and medicinal plants.

¡Descubre las plantas silvestres! Según la estación, exploraremos la garriga, el bosque y las orillas de los arroyos, y podrá descubrir la increíble riqueza de las plantas comestibles y medicinales.

Gehen Sie auf Entdeckungsreise zu den Wildpflanzen! Je nach Jahreszeit erkunden wir die Garrigue, den Wald und die Ufer von Wasserläufen. Dabei können Sie den unglaublichen Reichtum an essbaren und medizinischen Pflanzen entdecken.

Mise à jour le 2023-10-23 par OT MONTPELLIER