EXPOSITION – SAUDADE – ART BRÉSILIEN 31 Rue du 4 Septembre Béziers, 30 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Étymologiquement, la saudade provient du latin « solitas » et traduit une émotion complexe. Mêlant nostalgie, mélancolie et espoir, la première apparition de ce mot daterait de 1200 dans les ballades de troubadour portugais. Le vernissage de l’exposition aura lieu le jeudi 30 novembre à 18h. Entrée libre..

2023-11-30 15:00:00 fin : 2024-02-28 19:00:00. .

31 Rue du 4 Septembre

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Etymologically, saudade comes from the Latin « solitas » and expresses a complex emotion. Blending nostalgia, melancholy and hope, the word’s first appearance dates back to 1200, in the ballads of Portuguese troubadours. The exhibition opening takes place on Thursday, November 30 at 6pm. Free admission.

Etimológicamente, saudade procede del latín « solitas » y expresa una emoción compleja. Mezcla de nostalgia, melancolía y esperanza, se cree que la palabra apareció por primera vez en las baladas trovadorescas portuguesas en 1200. El preestreno de la exposición tendrá lugar el jueves 30 de noviembre a las 18.00 horas. La entrada es gratuita.

Der Begriff Saudade stammt vom lateinischen Wort « solitas » ab und beschreibt eine komplexe Gefühlslage. Das Wort, das Nostalgie, Melancholie und Hoffnung miteinander verbindet, soll erstmals um 1200 in den Balladen eines portugiesischen Troubadours aufgetaucht sein. Die Vernissage der Ausstellung findet am Donnerstag, den 30. November um 18 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

