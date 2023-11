EXPOSITION « PEINTRE DES GOUFFRES » DE JEAN TRUEL 31 Rue du 4 Septembre Béziers, 26 octobre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Jean Truel est un artiste biterrois, initié très vite au goût de la couleur grâce à son père aquarelliste. Dans ses œuvres, il mêle son métier de spéléologue à l’art et propose des peintures poignantes en mettant en avant l’infinie profondeur des mystères qui hante son imaginaire. Entrée libre..

2023-10-26 15:00:00 fin : 2023-11-25 19:00:00. .

31 Rue du 4 Septembre

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Jean Truel is an artist from Béziers who was introduced to color at an early age by his watercolorist father. In his works, he blends his profession as a speleologist with art, creating poignant paintings that highlight the infinite depths of the mysteries that haunt his imagination. Free admission.

Jean Truel es un artista de Béziers que se inició en el color a una edad temprana gracias a su padre, acuarelista. En su obra, combina su profesión de espeleólogo con el arte, produciendo pinturas conmovedoras que ponen de relieve las infinitas profundidades de misterio que rondan su imaginación. Entrada gratuita.

Jean Truel ist ein Künstler aus Biterro, der dank seines Vaters, der Aquarellmaler war, sehr schnell mit Farben in Berührung kam. In seinen Werken vermischt er seinen Beruf als Höhlenforscher mit der Kunst und präsentiert ergreifende Gemälde, die die unendliche Tiefe der Geheimnisse, die in seiner Fantasie herumspuken, in den Vordergrund stellen. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT BEZIERS MEDITERRANEE