Hérault VERNISSAGE DE L’EXPOSITION HUMAÏ DE JEAN-MICHEL SOLVÈS – ESPACE LALLY 31 Rue du 4 Septembre Béziers, 20 juillet 2023, Béziers. Béziers,Hérault L’Espace Lally accueille l’exposition « Humaï » de Jean-Michel Solvès. Entrée libre..

2023-07-20 18:00:00 fin : 2023-07-20 . .

31 Rue du 4 Septembre

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Espace Lally hosts the « Humaï » exhibition by Jean-Michel Solvès. Free admission. El Espace Lally acoge la exposición « Humaï » de Jean-Michel Solvès. Entrada gratuita. Der Espace Lally beherbergt die Ausstellung « Humaï » von Jean-Michel Solvès. Freier Eintritt.

