Livres en vadrouille 31 Rue des Ifs Bourgvallées, 8 octobre 2023, Bourgvallées.

Bourgvallées,Manche

Rendez-vous le 8 octobre prochain à la salle multi-activité de Saint-Samson-de-Bonfossé (Bourgvallée) pour la 9ème édition du salon du livre : « Livres en vadrouille ».

Au programme :

> Une quarantaine d’écrivains et d’éditeurs.

> Deux « conte-férences » avec des thèmes différents :

– 11h : « Écrire une saga viking au XXIème siècle : heitis, kenningar, rythmique… et exigences d’éditions ».

– 14h30 : « De la mythologie nordique aux vikings… et à Marvel Comics ! »

Réservations et informations : médiathèque de Canisy : 02 33 05 19 86

Entrée libre.

2023-10-08 10:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

31 Rue des Ifs

Bourgvallées 50750 Manche Normandie



Join us on October 8 at the multi-activity hall in Saint-Samson-de-Bonfossé (Bourgvallée) for the 9th edition of the « Livres en vadrouille » book fair.

On the program:

> Some forty writers and publishers.

> Two « conte-férences » with different themes:

– 11am: « Writing a Viking saga in the 21st century: heitis, kenningar, rhythm… and publishing requirements ».

– 2:30pm: « From Norse mythology to Vikings… and Marvel Comics! »

Bookings and information: médiathèque de Canisy: 02 33 05 19 86

Free admission

Únase a nosotros el 8 de octubre en el pabellón multiactividades de Saint-Samson-de-Bonfossé (Bourgvallée) para asistir a la 9ª edición de la feria del libro « Livres en vadrouille ».

En el programa:

> Una cuarentena de escritores y editores.

> Dos « cuentos-conferencias » con temas diferentes:

– 11.00 h: « Escribir una saga vikinga en el siglo XXI: heitis, kenningar, ritmo… y requisitos de publicación ».

– 14.30 h: « De la mitología nórdica a los vikingos… ¡y a Marvel Comics!

Información y reservas: mediateca Canisy: 02 33 05 19 86

Entrada gratuita

Treffpunkt am 8. Oktober in der Multiaktivitätshalle von Saint-Samson-de-Bonfossé (Bourgvallée) für die 9. Ausgabe der Buchmesse: « Livres en vadrouille ».

Auf dem Programm stehen :

> Rund 40 Schriftsteller und Verleger.

> Zwei « conte-férences » mit unterschiedlichen Themen :

– 11:00 Uhr: « Eine Wikingersaga im 21. Jahrhundert schreiben: Heitis, Kenningar, Rhythmik … und Anforderungen an Verlage ».

– 14.30 Uhr: « Von der nordischen Mythologie zu den Wikingern … und zu Marvel Comics! »

Reservierungen und Informationen: Mediathek Canisy: 02 33 05 19 86

Freier Eintritt

