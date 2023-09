Randonnée patrimoine à Saint-Cybardeaux 31 rue des écoles Saint-Cybardeaux Catégories d’Évènement: Charente

Randonnée patrimoine à St Cybardeaux, rendez-vous Place Docteur Amiaud.

2023-10-29 09:30:00 fin : 2023-10-29 12:00:00.

31 rue des écoles Salle des fêtes de Saint-Cybardeaux

Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine



Heritage walk in St Cybardeaux, rendez-vous Place Docteur Amiaud
Paseo por el patrimonio de St Cybardeaux, punto de encuentro Place Docteur Amiaud
Wanderung zum Kulturerbe in St Cybardeaux, Treffpunkt Place Docteur Amiaud

