musique rock : Jeremie Bossone 31 Rue des Augustins Bayonne, 23 février 2024, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:30:00

fin : 2024-02-23

Sa voix atypique, son goût viscéral pour les histoires, la flamboyance de ses musiques, la rigueur technique de ses chansons, leur puissance émotionnelle et sa manière de les incarner sur scène, … tout cela fait de Jérémie Bossone 1un ovni dans le paysage de la chanson française.

Sur scène, il est accompagné par son frère Benjamin, dont les claviers et machines tissent autour des chansons de vastes architectures sonores, orchestrales, électro et rock. De plages mélancoliques en explosions baroques, le duo met à l’honneur les reliefs, et déploie tout l’éventail des couleurs de l’univers Bossonien..

Sa voix atypique, son goût viscéral pour les histoires, la flamboyance de ses musiques, la rigueur technique de ses chansons, leur puissance émotionnelle et sa manière de les incarner sur scène, … tout cela fait de Jérémie Bossone 1un ovni dans le paysage de la chanson française.

Sur scène, il est accompagné par son frère Benjamin, dont les claviers et machines tissent autour des chansons de vastes architectures sonores, orchestrales, électro et rock. De plages mélancoliques en explosions baroques, le duo met à l’honneur les reliefs, et déploie tout l’éventail des couleurs de l’univers Bossonien.

Sa voix atypique, son goût viscéral pour les histoires, la flamboyance de ses musiques, la rigueur technique de ses chansons, leur puissance émotionnelle et sa manière de les incarner sur scène, … tout cela fait de Jérémie Bossone 1un ovni dans le paysage de la chanson française.

Sur scène, il est accompagné par son frère Benjamin, dont les claviers et machines tissent autour des chansons de vastes architectures sonores, orchestrales, électro et rock. De plages mélancoliques en explosions baroques, le duo met à l’honneur les reliefs, et déploie tout l’éventail des couleurs de l’univers Bossonien.

.

31 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Bayonne