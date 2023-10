Marché de Noël de Wingen-sur-Moder 31 rue de Zittersheim Wingen-sur-Moder, 2 décembre 2023, Wingen-sur-Moder.

Wingen-sur-Moder,Bas-Rhin

Marché de Noël dans le beau village de Wingen-sur-Moder..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 21:00:00. 0 EUR.

31 rue de Zittersheim

Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est



Christmas market in the beautiful village of Wingen-sur-Moder.

Mercado de Navidad en el bonito pueblo de Wingen-sur-Moder.

Weihnachtsmarkt im schönen Dorf Wingen-sur-Moder.

