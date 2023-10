Le grenier du Père-Noël 31 rue de Vire Bischwiller, 2 décembre 2023, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

Animation musicale et familiale avec comptines et chansons pour les 2-8 ans.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 11:00:00. EUR.

31 rue de Vire

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



Musical family entertainment with nursery rhymes and songs for 2-8 year-olds

Entretenimiento musical familiar con canciones infantiles y rimas para niños de 2 a 8 años

Musikalische Familienanimation mit Reimen und Liedern für 2-8-Jährige

Mise à jour le 2023-10-26 par Commune de Bischwiller