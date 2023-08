Pessoa : L’intranquillité – Avec le Festival Jazzdor 31 rue de Vire Bischwiller, 23 novembre 2023, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

« Le Livre de l’Intranquillité » est le journal intime de Fernando Pessoa, auteur portugais du début du 20ème siècle. Considéré comme l’un des meilleurs livres de tous les temps, c’est le récit du désenchantement du monde, la chronique de la dérision et de la sagesse mais aussi l’affirmation que la vie n’est rien si l’art ne vient lui donner un sens..

2023-11-23 fin : 2023-11-23 21:15:00. EUR.

31 rue de Vire

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



« The Book of Intranquillity is the diary of Fernando Pessoa, a Portuguese author of the early 20th century. Considered one of the best books of all time, it is an account of the world?s disenchantment, a chronicle of derision and wisdom, but also the affirmation that life is nothing if not given meaning by art.

« El libro de la intranquilidad » es el diario de Fernando Pessoa, escritor portugués de principios del siglo XX. Considerado uno de los mejores libros de todos los tiempos, es un relato del desencanto del mundo, una crónica de burla y sabiduría, pero también una afirmación de que la vida no es nada sin el arte para darle sentido.

« Das Buch der Unruhe » ist das Tagebuch von Fernando Pessoa, einem portugiesischen Schriftsteller des frühen 20. Jahrhunderts. Jahrhunderts. Es gilt als eines der besten Bücher aller Zeiten und ist ein Bericht über die Entzauberung der Welt, eine Chronik des Spotts und der Weisheit, aber auch die Bestätigung, dass das Leben nichts ist, wenn die Kunst ihm keinen Sinn verleiht.

Mise à jour le 2023-08-26 par Maison de la Culture de Bischwiller