Cinéma – Asteroid City 31 rue de Vire Bischwiller, 29 août 2023, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

Asteroid City est une ville minuscule, en plein désert, dans le sud-ouest des États-Unis. Nous sommes en 1955. Le site est surtout célèbre pour son gigantesque cratère de météorite et son observatoire astronomique à proximité….

2023-08-29 fin : 2023-08-29 21:46:00. EUR.

31 rue de Vire

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



Asteroid City is a tiny town in the middle of the desert in the southwestern United States. The year is 1955. The site is most famous for its gigantic meteorite crater and nearby astronomical observatory?

Asteroid City es una pequeña ciudad en medio del desierto del suroeste de Estados Unidos. Corre el año 1955. El lugar es famoso sobre todo por su gigantesco cráter de meteorito y el observatorio astronómico cercano..

Asteroid City ist eine winzige Stadt mitten in der Wüste im Südwesten der USA. Wir befinden uns im Jahr 1955. Der Ort ist vor allem für seinen riesigen Meteoritenkrater und das nahegelegene Observatorium bekannt?

Mise à jour le 2023-06-28 par Maison de la Culture de Bischwiller